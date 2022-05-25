SteelSeries представила гарнитуру Arctis Nova Pro

SteelSeries производит одни из лучших игровых гарнитур на рынке, но со своим новым флагманом Arctis Nova Pro компания проводит капитальный ремонт от начала до конца, предлагая совершенно новый дизайн, GameDAC второго поколения и инновационный аудиопакет с поддержкой 360-градусного пространственного звука. Доступная как в проводной, так и в беспроводной версии для ПК, Xbox и PlayStation, обновленный дизайн Arctis Nova Pro был создан для максимального комфорта даже во время длительных игровых сессий. SteelSeries добавила четыре различных точки регулировки, включая вращающиеся и регулируемые по высоте чашки наушников, поворотные подвески и гибкую натяжную ленту.

Между тем, для людей, которые хотят настроить внешний вид гарнитуры, компания предлагает Booster Pack за 35 долларов, состоящие из сменных ободков и внешних пластин красного, сиреневого, мятного и розового цветов. Когда дело доходит до звука, Nova Pro использует специальные драйверы динамиков с конструкцией с двойной диафрагмой, а новый Sonar Audio Suite добавляет поддержку того, что, по утверждению компании, является первым в мире параметрическим эквалайзером профессионального уровня для геймеров. Идея состоит в том, что, позволяя людям выделять определенные частоты, такие как звук шагов или разбитого стекла, геймеры получат определенное преимущество в плане звучания. Очень интересная гарнитура, которая явно стоит внимания аудитории продвинутых геймеров.