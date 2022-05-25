SteelSeries представила гарнитуру Arctis Nova Pro

Между тем, для людей, которые хотят настроить внешний вид гарнитуры, компания предлагает Booster Pack за 35 долларов, состоящие из сменных ободков и внешних пластин красного, сиреневого, мятного и розового цветов. Когда дело доходит до звука, Nova Pro использует специальные драйверы динамиков с конструкцией с двойной диафрагмой, а новый Sonar Audio Suite добавляет поддержку того, что, по утверждению компании, является первым в мире параметрическим эквалайзером профессионального уровня для геймеров. Идея состоит в том, что, позволяя людям выделять определенные частоты, такие как звук шагов или разбитого стекла, геймеры получат определенное преимущество в плане звучания. Очень интересная гарнитура, которая явно стоит внимания аудитории продвинутых геймеров.