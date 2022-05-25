SteelSeries представила гарнитуру Arctis Nova Pro

SteelSeries производит одни из лучших игровых гарнитур на рынке, но со своим новым флагманом Arctis Nova Pro компания проводит капитальный ремонт от начала до конца, предлагая совершенно новый дизайн, GameDAC второго поколения и инновационный аудиопакет с поддержкой 360-градусного пространственного звука. Доступная как в проводной, так и в беспроводной версии для ПК, Xbox и PlayStation, обновленный дизайн Arctis Nova Pro был создан для максимального комфорта даже во время длительных игровых сессий. SteelSeries добавила четыре различных точки регулировки, включая вращающиеся и регулируемые по высоте чашки наушников, поворотные подвески и гибкую натяжную ленту.

Между тем, для людей, которые хотят настроить внешний вид гарнитуры, компания предлагает Booster Pack за 35 долларов, состоящие из сменных ободков и внешних пластин красного, сиреневого, мятного и розового цветов. Когда дело доходит до звука, Nova Pro использует специальные драйверы динамиков с конструкцией с двойной диафрагмой, а новый Sonar Audio Suite добавляет поддержку того, что, по утверждению компании, является первым в мире параметрическим эквалайзером профессионального уровня для геймеров. Идея состоит в том, что, позволяя людям выделять определенные частоты, такие как звук шагов или разбитого стекла, геймеры получат определенное преимущество в плане звучания. Очень интересная гарнитура, которая явно стоит внимания аудитории продвинутых геймеров.
CORSAIR представила игровую гарнитуру HS65 SURROUND…
CORSAIR представила игровую гарнитуру HS65 SURROUNDCORSAIR, мировой лидер в производстве высокопроизводительного оборудования для геймеров, сегодня представ…
Представлены беспроводные наушники Zebronics Zeb-Yoga 3…
Представлены беспроводные наушники Zebronics Zeb-Yoga 3Компания Zebronics выпустила на индийский рынок новые беспроводные наушники с шейным ободом, получившие н…
Google анонсировала Pixel Buds Pro…
Google анонсировала Pixel Buds ProСегодня Google анонсировала Pixel Buds Pro, самую премиальную версию своих действительно беспроводных нау…
Обзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и на…
Обзор 1More PistonBuds Pro. Беспроводные наушники с ANC и наТестируемые сегодня наушники 1More PistonBuds Pro поддерживают систему активного шумоподавления. В этой м…
Наушники Honor Earbuds 3 Pro появились в продаже…
Наушники Honor Earbuds 3 Pro появились в продажеКомпания Honor дала старт продажам премиальных беспроводных наушников Honor Earbuds 3 Pro, которые оценен…
Turtle Beach выпустила гарнитуру Recon Air Wireless Chat Com…
Turtle Beach выпустила гарнитуру Recon Air Wireless Chat ComКомпания Turtle Beach выпустила беспроводную гарнитуру Recon Air Wireless Chat Communicator. Recon Air со…
Беспроводные наушники OnePlus Buds N предлагают до 30 часов …
Беспроводные наушники OnePlus Buds N предлагают до 30 часов OnePlus готовится к выпуску новых устройств, в том числе беспроводных наушников OnePlus Buds N. Устройств…
Выпущены наушники Bose QuietComfort 45…
Выпущены наушники Bose QuietComfort 45Сегодня были представлены наушники Bose QuietComfort 45. Наушники предлагают улучшенное шумоподавление, н…
Обзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьемОбзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьем
Обзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублейОбзор Digma BT-11. Беспроводные наушники до 1000 рублей
Обзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-CОбзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-C
Обзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor