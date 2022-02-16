SteelSeries выпустила гарнитуры Arctis 7+ и 7P+

Наряду с выпуском консолей следующего поколения в ноябре 2020 года, компания SteelSeries выпустила новую линейку беспроводных гарнитур Arctis 7, включая 7X для Xbox и 7P для PlayStation. Недавно бренд выпустил обновленные модели в этой линейке — Arctis 7+ и 7P+. Подобно оригинальным моделям Arctis 7X/7P, новая гарнитура 7+ подключается по беспроводной сети практически ко всему, что поддерживает USB-C, включая ПК, Mac, PS4/PS5, Switch и устройства под управлением операционной системы Android. Как и оригинальный Arctis 7, 7+ предлагает отличное звучание в широком спектре и обеспечивает максимальный комфорт даже во время длительных игровых сессий.

Есть несколько гарнитур, которые могут конкурировать с комфортом, который предлагает линейка SteelSeries Arctis, но обычно они все стоят дороже. В отличие от 7P+, новая гарнитура 7+ имеет только черный дизайн, и если 7P специально разработана для использования на PlayStation 5, то 7+ больше ориентирована на использование на ПК (хотя, повторимся, модель также безупречно работает на устройствах ПК, Mac, PS4/PS5, Switch и Android). Как и аналог для PlayStation, 7+ обеспечивает более 30 часов работы без подзарядки, а зарядка USB-C обеспечивает примерно 3 часа работы за 15 минут у розетки. Что касается основного различия между 7+ и новыми 7P+, то помимо того, что они доступны только в черном цвете, заключается в том, что 7+ оснащен накладным колесом ChatMix, цены при этом вполне разумные — 170 долларов.