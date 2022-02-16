SteelSeries выпустила гарнитуры Arctis 7+ и 7P+

Есть несколько гарнитур, которые могут конкурировать с комфортом, который предлагает линейка SteelSeries Arctis, но обычно они все стоят дороже. В отличие от 7P+, новая гарнитура 7+ имеет только черный дизайн, и если 7P специально разработана для использования на PlayStation 5, то 7+ больше ориентирована на использование на ПК (хотя, повторимся, модель также безупречно работает на устройствах ПК, Mac, PS4/PS5, Switch и Android). Как и аналог для PlayStation, 7+ обеспечивает более 30 часов работы без подзарядки, а зарядка USB-C обеспечивает примерно 3 часа работы за 15 минут у розетки. Что касается основного различия между 7+ и новыми 7P+, то помимо того, что они доступны только в черном цвете, заключается в том, что 7+ оснащен накладным колесом ChatMix, цены при этом вполне разумные — 170 долларов.