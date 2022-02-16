SteelSeries выпустила гарнитуры Arctis 7+ и 7P+

Наряду с выпуском консолей следующего поколения в ноябре 2020 года, компания SteelSeries выпустила новую линейку беспроводных гарнитур Arctis 7, включая 7X для Xbox и 7P для PlayStation. Недавно бренд выпустил обновленные модели в этой линейке — Arctis 7+ и 7P+. Подобно оригинальным моделям Arctis 7X/7P, новая гарнитура 7+ подключается по беспроводной сети практически ко всему, что поддерживает USB-C, включая ПК, Mac, PS4/PS5, Switch и устройства под управлением операционной системы Android. Как и оригинальный Arctis 7, 7+ предлагает отличное звучание в широком спектре и обеспечивает максимальный комфорт даже во время длительных игровых сессий.

Есть несколько гарнитур, которые могут конкурировать с комфортом, который предлагает линейка SteelSeries Arctis, но обычно они все стоят дороже. В отличие от 7P+, новая гарнитура 7+ имеет только черный дизайн, и если 7P специально разработана для использования на PlayStation 5, то 7+ больше ориентирована на использование на ПК (хотя, повторимся, модель также безупречно работает на устройствах ПК, Mac, PS4/PS5, Switch и Android). Как и аналог для PlayStation, 7+ обеспечивает более 30 часов работы без подзарядки, а зарядка USB-C обеспечивает примерно 3 часа работы за 15 минут у розетки. Что касается основного различия между 7+ и новыми 7P+, то помимо того, что они доступны только в черном цвете, заключается в том, что 7+ оснащен накладным колесом ChatMix, цены при этом вполне разумные — 170 долларов.
Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 7+
ROCCAT анонсировала игровые наушники Syn Buds Core…
ROCCAT анонсировала игровые наушники Syn Buds CoreROCCAT - Syn Buds Core 10-мм драйверы обеспечивают портативный звук, оптимизированный для игр и воспроизв…
Cleer Audio представляет интеллектуальные адаптивные наушник…
Cleer Audio представляет интеллектуальные адаптивные наушникCleer Audio, ведущий производитель наушников и интеллектуальных динамиков, объявила о выпуске беспроводны…
OnePlus Buds Pro Special Edition имеет блестящую серебристую…
OnePlus Buds Pro Special Edition имеет блестящую серебристуюНа презентации OnePlus 10 Pro в Китае бренд также анонсировал специальную версию OnePlus Buds Pro. Новый …
DeepCool представляет механическую клавиатуру KG722 65% …
DeepCool представляет механическую клавиатуру KG722 65% DeepCool анонсировала, механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%. Клавиатура имеет компактные раз…
Apple уже готовит AirPods Pro второго поколения…
Apple уже готовит AirPods Pro второго поколенияОригинальные AirPods, возможно, были продуктом, который больше всего популяризировал настоящие беспроводн…
Обзор Bowers & Wilkins PI5. Стильные TWS-наушники с ANC…
Обзор Bowers & Wilkins PI5. Стильные TWS-наушники с ANCПервые полноразмерные наушники от Bowers & Wilkins с активным шумоподавлением вышли в 2017 году. В тот мо…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажу…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажуЯпонский бренд Hi-Fi-аудио final объявил о выпуске беспроводных наушников final ZE3000. …
Представлены беспроводные наушники Moonwalk M2 TWS…
Представлены беспроводные наушники Moonwalk M2 TWS WeCool представил в Индии свои новейшие беспроводные наушники WeCool Moonwalk M2 TWS. Moonwalk M2 оснаще…
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублейОбзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублей
Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушникиОбзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники
Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENCОбзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC
Обзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Marvo HG9015G. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor