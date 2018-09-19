SteelSeries выпустила обновленную гарнитуру Arctis 3 Bluetooth

SteelSeries объявляет о выпуске обновленной версии гарнитуры Arctis 3 Bluetooth, широко признанной в качестве лучшей игровой гарнитуры для Nintendo Switch. Знаменитая гарнитура изменилась в соответствии с отзывами пользователей. Была скорректирована ее стоимость и добавлена поддержка нового сервиса Nintendo Switch Online. Гарнитура Arctis 3 Bluetooth позволяет с легкостью общаться и играть, благодаря одновременному проводному подключению к Nintendo Switch через разъем 3,5мм и беспроводному по Bluetooth для использования мобильного приложения Nintendo Switch Online.

«Arctis 3 Bluetooth – это первая гарнитура на рынке, которая поддерживает проводное и беспроводное подключения одновременно, – говорит руководитель звукового подразделения SteelSeries Брайан Фэллон. – Это уникальное решение делает именно эту гарнитуру лучшим вариантом для пользователей Switch, которые теперь могут с легкостью общаться с друзьями в сервисе Nintendo Switch Online».

Обновленная версия Arctis 3 Bluetooth получила множество улучшений, доступных в рамках линейки Arctis 2019 года. Среди ее особенностей, внесенных согласно отзывам пользователей, можно выделить использование улучшенного полиуретана в чашках, упрощенную систему подключения и расширенный басовый отклик. Arctis 3 Bluetooth также унаследовала и все фирменные особенности оригинальной линейки: сертифицированный сервисом Discord микрофон с системой шумоподавления ClearCast, эксклюзивное оголовье и обивку для амбушюр Airweave, созданные с оглядкой на достижения спортивной индустрии.

Arctis 3 Bluetooth создана для обеспечения максимального качества звука, удобства и стиля на всех игровых платформах, в том числе на PC, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, мобильных системах и в виртуальной реальности.

Новая гарнитура Arctis 3 Bluetooth доступна по всему миру по сниженной цене $99.99 / €129.99 на сайте SteelSeries.com.