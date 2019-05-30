Стильная новинка с шумоподавлением и AR от Bose

Компания Bose представила преемника двухлетним наушникам QuietComfort35 - Noise Cancelling Headphones 700 с обновленными технологиями шумоподавления.

Одна из его новых функций - возможность персонализировать вашу среду с 11 уровнями шумоподавления. Быстрое нажатие на кнопку режима разговора позволяет приостановить воспроизведение музыки и включить окружающий шум, чтобы пользователь мог общаться с другими людьми так, будто на нём нет гарнитуры.

Еще одной новой функцией является «непревзойденная» система с четырьмя микрофонами, которая улавливает и изолирует ваш голос, устраняя шум вокруг вас. Это позволяет вашему голосу быть кристально чистым даже в шумной обстановке. Корпус из нержавеющей стали выполнен в серебристом и черном цвете из высококачественных материалов.

Для управления музыкой, регулировки громкости и ответа на звонки используется сенсорная панель. Двойным постукиванием по ней можно вызвать один из поддерживаемых голосовых помощников — Google Ассистент, Alexa и Siri. Одной из новых фишек стала поддержка функции Bose AR, которая через совместимые сервисы сможет подсказывать владельцу, как пройти к указанному месту. Noise Cancelling Headphones 700 имеет срок службы батареи до 20 часов с включенным шумоподавлением, время быстрой зарядки 15 минут при 3,5 часах использования. Новые наушники Bose уже доступны для предзаказа за $ 400, а в продажи стартуют 20 июня.