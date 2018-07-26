Стильный Mid-Tower корпус AeroCool Glo

AeroCool представляет Glo, стильный корпус формата Mid-Tower с двумя эффектными светодиодными полосами подсветки и боковой панелью из закалённого стекла. AeroCool Advanced Technologies (AAT), один из ведущих мировых производителей корпусов, блоков питания, аксессуаров и периферии для компьютеров, представляет Glo, стильный корпус формата Mid-Tower с двумя эффектными светодиодными полосами подсветки и боковой панелью из закалённого стекла.

системы водяного охлаждения с радиатором размером 240 мм и 360 мм;

системы воздушного охлаждения с одним, двумя или тремя вентиляторами размером 120 мм;

системы охлаждения процессора высотой до 160 мм;

современные видеокарты размером до 425 мм;

блоки питания ATX размером до 225 мм;

до трёх накопителей 3.5” HDD и до пяти - 2.5” HDD/SSD

Внутреннее пространство корпуса достаточно велико, чтобы вместить любые, даже самые мощные компоненты:AeroCool Glo появится в продаже уже в начале августа по рекомендованной розничной цене 2300 рублей.