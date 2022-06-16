Стильный Nothing Phone (1) показали на фото

Известный информатор Бенджамин Гескин поделился качественными изображениями смартфона Nothing Phone (1), официальный релиз которого состоится 12 июля. Отметим прозрачную заднюю панель, под которой спрятаны, в частности, катушка для беспроводной зарядки и светодиодные полоски.

По предварительным данным, аппарат оснастят 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, высокой кадровой частотой, поддержкой динамического диапазона HDR10+ и 100% охватом цветовых пространств sRGB/DCI-P3, производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и предустановленной ОС Android 12.

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