Стильный Nothing Phone (1) показали на фото

По предварительным данным, аппарат оснастят 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, высокой кадровой частотой, поддержкой динамического диапазона HDR10+ и 100% охватом цветовых пространств sRGB/DCI-P3, производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и предустановленной ОС Android 12.