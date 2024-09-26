Стильный бюджетник Meizu Lucky 08 показали на студийных фото

В сети появились качественные фотографии представленного вчера смартфона Meizu Lucky 08. Несмотря на скромный ценник в 230 долларов, новинка может похвастаться действительно запоминающимся дизайном. Отметим рамки вокруг экрана толщиной всего 1,75-мм и оригинальный блок основной камеры.

Что до технических характеристик, новинка оснащается 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном LTPO с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графикой Adreno 710 и модемом 5G, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, ОС Android 14 с фирменной оболочкой Flyme AIOS и корпусом толщиной 8,6 мм и массой 202 грамма.

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