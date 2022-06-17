Стильный моноблок Colorful G-One Plus оценен в 2000 долларов

Компания Colorful объявила цену на только что представленный моноблочный ПК G-One Plus. Цена базовой комплектации составляет 2000 долларов. Дата начала продаж пока не раскрывается.

Моноблок оснастили чипами Intel Alder Lake 12-го поколения вплоть до 14-ядерного Core i9-12900H с тактовой частотой до 5,0 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, 31,5-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой и 99% охватом цветовой палитры sRGB, выдвижной камерой Lift Camera, станцией беспроводной зарядки Qi в подставке, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 3.0 x4 объемом до 1 ТБ и слотом для еще одного такого же SSD-модуля, 5-Вт стереодинамиками, поддержкой Intel Wi-Fi 6E, сетевым контроллером 2.5 GbE, разъемами HDMI 2.0, DP 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB Type-C и USB 2.0, а также настраиваемой RGB-подсветкой.