Стильный смартфон LG Velvet доступен для заказа в Европе

Компания LG официально объявила о начале приема европейских предзаказов на смартфон LG Velvet 5G. Пользователи, оформившие предзаказ до конца июня на комплект с дополнительным дисплеем Dual Screen, беспроводными наушниками Tone Free TWS и чехлом, получат скидку в 400 евро. Цена самого смартфона составит 650 евро.

LG Velvet характеризуется 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 6,8-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей 5G, комплектным стилусом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, аккумулятором на 4300 мАч,поддержкой беспроводной зарядки и предустановленной Android 10.
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