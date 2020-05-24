Стильный смартфон Oppo Reno4 показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфона Oppo Reno4, который еще не был представлен официально. Отметим блок основной камеры с тремя раздельными модулями, который выглядят весьма стильно по сравнению с другими подобными решениями. Что до технических характеристик грядущей новинки, то пока сообщается о поддержке мобильных сетей пятого поколения, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, новой платформе Dimensity 1000+, системе стабилизации Ultra Steady, а также AMOLED-дисплее с подэкранным сканером отпечатков пальцев.