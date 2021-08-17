Стилус Samsung Galaxy Z Fold3 не подходит другим смартфонам

Некоторое время назад компания Samsung официально представила свой новый складной смартфон Galaxy Z Fold3, который стал первым продуктом компании со складным экраном, который поддерживает работу с активным стилусом S Pen. Для этого гаджета даже была разработана специальная версия стилуса под названием S Pen Fold Edition, но с ней не всё так хорошо, как хотелось бы. Дело в том, что данный стилус построен по специальной технологии, чтобы не повреждать специальный пластик на гибком дисплее. Он имеет более мягкий стержень, чтобы не наносить царапины на достаточно мягкое покрытие, и это накладывает определенные ограничения на возможности данного стилуса. Соответственно, использовать стилус, разработанный для нового складного смартфона, с другими гаджетами у пользователя не выйдет.

Данную особенность уже протестировали на просторах интернета, и оказалось, что действительно новый стилус не работает с другими смартфонами компании, которые в принципе поддерживают работу данного устройства ввода. Это достаточно странное решение со стороны производителя, так как обычно у пользователя есть один стилус и несколько устройств, с которыми он работает, но в данном случае необходимо будет к складному смартфону всегда иметь при себе именно тот стилус, которая шёл в комплекте. С другой стороны, это может положительно повлиять на прочность дисплея в долгосрочной перспективе, особенно если вам нужен смартфон для повседневной работы и вводить информацию вы будете весьма активно.