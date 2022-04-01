Стодолларовый Redmi 10A появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам бюджетного смартфона Redmi 10A, который был представлен несколько дней назад. Базовый вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 100 долларов, с 4/128 ГБ – 125 долларов, а с 6/128 ГБ – 140 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, однокристальной системой MediaTek Helio G25, поддержкой 10-Вт зарядки, 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, одинарной основной камерой на основе 13-Мп датчика , слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth 5.0, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, портом Micro USB, корпусом толщиной 9 мм и массой 194 грамма.