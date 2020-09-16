Стоимость LG Wing вам не понравится

Компания LG когда-то давно очень хорошо ощущала себя на рынке смартфонов, продавала достаточно много устройств и не отставала от лидеров рынка, но потом ситуация изменилась. На текущий момент LG не входит даже в двадцатку популярных производителей, но очень хочет вернуться в строй. Для этого производитель решил выпустить в продажу уникальный смартфон LG Wing, который обладает дисплеем, который можно сдвинуть в сторону. Решение достаточно интересное и необычное, но стоит отметить, что продавать столь уникальное устройство производитель решил за 1000 долларов. Это достаточно дорого, так что на большие объемы продаж производителю рассчитывать не приходится. Вероятно, ставка была сделана скорее на фурор вокруг релиза устройства.