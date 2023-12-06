Стоимость компании Apple превысила 3 млрд долларов

Несмотря на достаточно негативные оценки со стороны финансовых аналитиков, компания Apple не только не проиграла позиции, но и немного подросла на фондовой бирже. На фоне роста акций на 2 процента и закрытия торгов на отметке в 193,42 доллара, компания Apple впервые с августа этого года преодолела рубеж капитализации в 3 триллиона долларов, достигнув нового рекорда. Несмотря на то, что выручка компании за финансовый год (2023 года) оказалась ниже, чем сама компания предсказывала, Apple всё же установила рекорд по капитализации и является одной из самых дорогих компаний в мире. По сообщениям информационного издания CNBC, стоимость акций компании Apple достигла исторического максимума, так что на текущий момент компания остается самой ценной среди всех американских компаний.

Впрочем, в будущем году ситуация всё же может измениться — ситуация в Китае пока что не улучшилась, а этот регион имеет огромное значение для компании Apple, поскольку является крупнейшим рынком смартфонов по объёму продаж и потерять такой сегмент очень не хочется. Кроме того, возвращение компании Huawei на локальный рынок усложняет положение компании, поскольку ожидается, что китайский конкурент отправит около 100 миллионов смартфонов в продажу в 2024 году. Впрочем, эти предсказания аналитиков опять могут не сбыться — они и в начале текущего года предвещали падение стоимости акций Apple, но на деле получилось, что ситуация у производителя более чем приятная.