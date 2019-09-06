Стоимость вашего iPhone может упасть на 30% после 10 сентября

Данные, собранные Decluttr, показывают, что телефоны начинают терять свою ценность, когда вы открываете коробку, и падают еще больше, когда через год выпускается обновленная версия.

Не все телефоны обесцениваются с одинаковой скоростью, и Decluttr взглянул на рынок перепродажи iPhone, флагманов Galaxy S от Samsung и линейки Google Pixel. Как правило, устройства Android амортизируются быстрее, чем устройства iOS.

Судя по данным, iPhone теряет 40% стоимости через месяц после даты выпуска. После первых 30 дней они, как правило, теряют 1% своей стоимости каждый месяц. Поскольку Apple планирует представить линейку iPhone 2019 10 сентября, вот важная статистика, о которой вы должны помнить: в среднем стоимость iPhone от Apple снижается еще на 30% после анонса новых моделей. Так что, если вы планируете обновление, начните думать о продаже уже сегодня.