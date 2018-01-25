Streacom запускает DB4 без вентилятора GPU Kit

Компания Streacom рада объявить о выпуске охлаждающего комплекта DB4 GPU, нашего первого в мире безвентиляторного решения для охлаждения дискретных видеокарт. Разработанный специально для DB4, он использует одну из 4 боковых панелей для охлаждения, делая тихую работу видеокарты сохраняя высокую производительность в играх.Комплект охлаждения GPU был разработан для обеспечения бесшумной производительности / игр в DB4, позволяя пассивному охлаждению дискретной видеокарты с использованием одной из боковых панелей. Он состоит из крепления GPU, крепления радиатора, тепловых труб, универсальных кронштейнов и кулеров VRAM, что необходимо для охлаждения видеокарты без использования вентилятора. Крепление GPU оснащено регулируемыми рычагами для любых изменений в монтаже карты и в сочетании с гибкой конструкцией крепления радиатора DB4, что позволяет использовать практически любую компактную графическую карту.