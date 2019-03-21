Студийные беспроводные наушники Oraimo OEB H66D

2019-03-21, Автор - Ganibal; Продукт - Oraimo OEB H66D; [55]
Компания Oraimo выпустила беспроводные студийные наушники Oraimo OEB H66D.

Эта новая гарнитура оснащена мягкими ушными амбюшурами для удобной посадки. Она оснащена Bluetooth v4.2 для подключения совместимых устройств. Наушники обладают встроенными кнопками управления для их управления. Беспроводная гарнитура Oraimo OEB H66D подключается к смартфонам и обеспечивает радиус разговора до 10 метров. В наушниках установлен аккумулятор емкостью 500 мАч, который обеспечивает до 200 часов в режиме ожидания и 20 часов в режиме прослушивания музыки. Стоимость наушников составляет 43 доллара.

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