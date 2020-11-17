Super Flower анонсировала системы водяного охлаждения Neon 240 и Neon 360 AIO

Super Flower Neon 240 и Neon 360 AIO представлены в конструкции AIO с замкнутым контуром. По словам производителя, блок цп был был разработан компанией Deepcool.

Neon 240 и Neon 360 AIO по названию может понять, что системы охлаждения имеют длину радиатора 240 и 360 мм, соответственно.

Насосный блок оснащен медной пластиной и двухкамерным насосом нового поколения. Трубки получили нейлоновое оплетение. Вентиляторы имеют скорость вращения в диапазоне от 800 до 1800 об/мин, при уровне шума до 29,7 дБА. Помпа и вентиляторы оснащены RGB-подсветкой.

Системы водяного охлаждения Super Flower Neon 240 и Neon 360 AIO поддерживают все существующие разъемы, а версия Neon 360 поддерживает сокеты TR4 и sTRX4. В комплекте также предоставляется контроллер RGB.

Цены на системы AIO охлаждения Super Flower Neon 240 и Neon 360 AIO не объявлены.
Комментарии и отзывы Super Flower Neon 240 и Neon 360 AIO
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