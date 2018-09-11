Супер быстрая зарядка на Huawei Mate 20

Флагман Huawei Mate 20 создаст еще более мощную проводную зарядку, чем SuperCharge. Также, они будут поддерживать беспроводную зарядку, которая в настоящее время доступна только на Mate RS Porsche Design.

Зарядное устройство будет обеспечивать мощность до 15 Вт. Это соответствует самым быстрым беспроводным зарядным устройствам Qi на рынке. Но если вы торопитесь и хотите быстро зарядить устройство то проводной адаптер рассчитан на мощность до 40 Вт - 4А при 10 В. Это большой отрыв над текущей версией 22.5W SuperCharge.

Пока не известно будут ли поддерживать Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro режим быстрой зарядки это мы узнаем 16 октября, когда будут представлены новые флагманы.