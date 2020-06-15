Surface Duo готовится к релизу

Некоторое время назад состоялась условная презентация смартфона Surface Duo, который обладает весьма необычным преимуществом. Это устройство с двумя дисплеями, которое позволяет наслаждаться опытом использования и смартфона, и планшета, если вам это будет необходимо. При этом, что немаловажно, смартфон получил два дисплея, а не один с перегибом по центру, так что с практичностью использования продукта никаких проблем не возникнет в обозримом будущем. И теперь инсайдеры, связанные с компанией Microsoft официально заявляют о том, что Surface Duo будет отправлен в релиз уже совсем скоро, так как компания готова показать продукт всем желающим. Вероятно, вскоре гаджет будет отправлен в продажу и тогда можно будет говорить о преимуществах продукта.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Duo
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