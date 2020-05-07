Surface Duo выйдет в 2020 году

Какое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft планирует выпустить в продажу устройство с двумя дисплеям. Вскоре мы даже узнали, что этим устройством является Surface Duo. Вот только точной даты релиза никто не говорит, да и сам производитель в связи с коронавирусом не может дать точной информации о продукте. Однако теперь инсайдеры сообщили, что компания все же думает над релизом продукта в 2020 году несмотря на пандемию. Как именно гаджет смогут отправить в продажу и произвести в нужном количестве пока не ясно, но мы уже ждем, когда же Surface Duo будет отправлен в продажу официально. Хочется посмотреть на это чудо техники и оценить все возможности современного устройства.