Surface Phone на базе Snapdragon 850 выйдет в этом году

Сетевые источники сообщили о том, что компании Microsoft и Qualcomm готовят новые ARM-устройства на базе еще не выпущенной однокристальной системы Snapdragon 850. По последним слухам, Snapdragon 850 представляет собой разогнанную версию Snapdragon 845 и будет предназначаться для гаджетов, работающих под управлением Windows 10. Если верить источнику, в список таких устройств войдут не только ноутбуки, трансформеры и планшеты, но и Surface Phone, который становится предметом слухов не первый год. Утверждается, что за производство смартфона будет отвечать компания Dell.

Смартфон оснастят сгибающимся внутрь экраном. В сложенном состоянии снаружи будет находиться еще один экран. В комплект поставки войдет стилус, а в качестве операционной системы будет использоваться специальная версия Windows 10 под названием Andromeda. В продаже Surface Phone появится во второй половине этого года. Тогда же свои устройства на базе Snapdragon 850 выпустят другие производители.