Сверхширокий 34-дюймовый монитор ASUS ROG Swift PG349Q с поддержкой G-Sync

Сверхширокие дисплеи всегда очень крутые, но они не всегда были самыми практичными. Тем не менее, ASUS представила новый ROG Swift PG349Q с изогнутым 34-дюймовым дисплеем и четкой панелью IPS с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Панель может похвастаться 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Монитор также поддерживает технологию переменной частоты обновления G-Sync от NVIDIA для плавного и беззаботного игрового процесса. Это особенно полезно из-за высокого разрешения монитора, которое заставит вашу карту работать очень напряженно. В новинке предусмотрен набор средств ASUS GamePlus. Пользователь получает такие инструменты, как отображение перекрестия прицела, таймер и счетчик FPS.

На задней панели разместился большой логотип ROG с подсветкой, который может служить источником внешнего освещения. Подставка в виде штатива также оснащена функцией Light Signature от ASUS, которая проецирует логотип ROG на ваш стол. Есть входы HDMI и DisplayPort 1.2, два порта USB 3.0 и 3,5-мм разъем для наушников. Кроме того, монитор оснащен встроенными стереодинамиками мощностью 2 Вт. Цена и дата выхода пока не известна.