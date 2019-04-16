Сверхширокоформатный монитор Lenovo ThinkVision P44w-10 вышел в России

Компания Lenovo выпустила в России сверхширокоформатный монитор ThinkVision P44w-10, который был представлен еще на выставке CES 2019. Новинка характеризуется 43,4-дюймовой VA-матрицей разрешением 3840:1200 пикселей, соотношением сторон 32:10 (почти как два 24-дюймовых монитора с соотношением сторон 16:10), радиусом кривизны 1800 мм, антибликовым покрытием, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 400, частотой обновления картинки 144 Гц, двумя разъемами USB 3.1 Type-C, двумя портами USB 3.1, аудиоразъемом, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, режимами «картинка рядом» (PBP) и «картинка в картинке» (PIP), а также дополнительным динамиком, сертифицированным Harman Kardon, в качестве опции. Цена монитора составляет 94 000 рублей.