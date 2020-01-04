Сверхширокоформатный монитор Lenovo ThinkVision T34w-20 оценен в $800

Китайская Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделью ThinkVision T34w-20 с 34-дюймовой изогнутой VA-панелью с радиусом кривизны (1500R), соотношением сторон 21:9, разрешением 3440:1440 пикселей и портом USB-C для подключения к ПК. Новинка также характеризуется портами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB-концентратором на четыре порта USB 3.0, поддержкой функцией Smart Power для передачи тока по USB-кабелю с мощностью до 75 Вт, максимальной яркостью 350 нит, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали в 178°, частотой обновления 60 Гц, временем отклика 6 мс, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, 3,5-мм разъемом для наушников. Монитор станет доступен для покупки в марте по цене в 800 долларов.