Сверхпрочный Ulefone Armor 10 5G показали на видео

Компания Ulefone опубликовала видео со смартфоном Armor 10 5G, который должен стать первой на рынке защищенной моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сообщается, что предварительные продажи устройства стартуют уже в конце текущего месяца.

Напомним, что аппарат оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,7-дюймовым экраном, фронтальной камерой на 16 Мп в каплевидном вырезе, тройной тыльной камерой с модулями на 64, 8 и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, модулем NFC, защитой по степеням IP68 и IP69K, а также согласно стандарту MIL-STD-810G.
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