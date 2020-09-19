Сверхпрочный Ulefone Armor 8 5G оценен в $1000

Компания Ulefone объявила о том, что смартфон Ulefone Armor 8 5G появится в продаже в ноябре по цене в 1000 долларов. Новинка характеризуется поддержкой сотовых сетей пятого поколения со скоростью загрузки данных до 450 Мбит/с и выгрузкой до 114 Мбит/с, 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, полной водо- и пыленепроницаемостью и защитой от ударов и падений, а также 6,7-дюймовым дисплеем.

При этом обычный Ulefone Armor 8 с той же сверхпрочностью оценен в 140 долларов. Он характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5580 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, поддержкой GPS + ГЛОНАСС + Galileo, а также модулями NFC, Wi-Fi и Bluetooth