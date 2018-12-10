Свежее изображение Galaxy S10 Lite

В Сети появилось любопытное изображение модели Samsung Galaxy S10 Lite в чехле.

Предстоящий телефон считается более доступным вариантом с меньшими функциями премиум-класса. Она получит дисплей диагональю 5,8 дюйма, плоский экран, боковой датчик отпечатка пальца и двойную основную камеру.

Старшая модель Galaxy S10 и более премиальный Galaxy S10 + имеют встроенные датчики отпечатков пальцев, изогнутые дисплеи и как минимум три задние камеры. Флагманы также получат дисплеи диагональю 6,1 дюйма и 6,4 дюйма соответственно.