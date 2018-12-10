Свежее изображение Galaxy S10 Lite

2018-12-10, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy S10 Lite; [125]
В Сети появилось любопытное изображение модели Samsung Galaxy S10 Lite в чехле.

Предстоящий телефон считается более доступным вариантом с меньшими функциями премиум-класса. Она получит дисплей диагональю 5,8 дюйма, плоский экран, боковой датчик отпечатка пальца и двойную основную камеру.

Старшая модель Galaxy S10 и более премиальный Galaxy S10 + имеют встроенные датчики отпечатков пальцев, изогнутые дисплеи и как минимум три задние камеры. Флагманы также получат дисплеи диагональю 6,1 дюйма и 6,4 дюйма соответственно.

Комментарии:
Обновление Microsoft Whiteboard, добавле...
Обновление Microsoft Whiteboard, добавлеMicrosoft выпустила обещанное ранее обновление для приложения Whiteboard. Компания добавила 10 новых цвет...
Водонепроницаемая куртка с подогревом от...
Водонепроницаемая куртка с подогревом отКомпания Xiaomi представила на платформе Youpin новую куртку CHI ZHANG. Изделие подключается к мобильном...
26 декабря состоится презентация смартфо...
26 декабря состоится презентация смартфоСтало известно, что 26 декабря состоится презентация смартфона Huawei Honor V20. Разрешение дисплея соста...
Android 9.0 Pie прибывает на Xiaomi Mi A...
Android 9.0 Pie прибывает на Xiaomi Mi AСмартфоны, которые являются частью программы Android One, обещают своевременное обновление ОС. Хоть и с з...
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 получит дыря...
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 получит дыряНедавно в сети появилась информация о том, что смартфон среднего уровня Xiaomi Redmi Pro 2 получит основн...
Смартфон Honor 11 получит подэкранный ск...
Смартфон Honor 11 получит подэкранный скВ сети появились свежие подробности о смартфоне Honor 11, выход которого ожидается в первой половине 2019...
Xiaomi Mi Note 4 приписывают ценник в 36...
Xiaomi Mi Note 4 приписывают ценник в 36Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Xiaomi Mi Note 4, который еще не б...
Быстрое беспроводное зарядное устройство...
Быстрое беспроводное зарядное устройствоToreto выпустила беспроводную зарядку Magic, которая позволит сэкономить время на зарядке вашего смартфон...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBERОбзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER
Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Обзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышкаОбзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышка
Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16 6/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16 6/64GB
Обзор ONYX BOOX Euclid. Лучший ридер для нот, схем, сканов и учебниковОбзор ONYX BOOX Euclid. Лучший ридер для нот, схем, сканов и учебников
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. Мульти...
Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI. МультиНе так давно мы опубликовали обзор мультитула LEATHERMAN SURGE, выполненного в форм-фактор 19-в-1. Тестир...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17...
Обзор LEATHERMAN WAVE PLUS. Мультитул 17Не так давно мы изучили два мультитула LEATHERMAN CHARGE PLUS TTI и LEATHERMAN SURGE, сегодня продолжая и...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1...
Обзор LEATHERMAN SURGE. Мультитул 21-в-1Сегодняшний обзор ориентирован в первую очередь на мужскую аудиторию нашего сайта. В центре внимания буде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor