Свежее обновление Galaxy Buds улучшает соединение Bluetooth

Компания Samsung выпустила свежее обновление R170XXU0ASJ2 для своих беспроводных наушников Galaxy Buds. Оно весит 1,38 МБ и включает в себя исправление, предназначенное для стабилизации Bluetooth-соединения. Также была устранена ошибка, которая вызвала сбой при включении функции Ambient Sound.

Чтобы получить обновление, пользователям Galaxy Buds необходимо подключить аксессуар к своему смартфону. На телефоне должно появиться уведомление об обновлении, а загрузка будет отправлена ​​через приложение Galaxy Wearable.