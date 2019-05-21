Свежее обновление Galaxy Buds устраняет проблемы громкости и Bluetooth

Через три месяца после выпуска Samsung Galaxy Bud компания выпустила второе важное обновление. Оно устраняет некоторые проблемы с подключением Bluetooth и окружающим звуком.

Обновление весит всего 1,35 МБ, но пользователи Galaxy Buds могут ожидать, более стабильного подключения по Bluetooth, поскольку Samsung добавил множество исправлений для конкретно этой функции.

Обновление также решает проблему с потерей звука на одной стороне наушников, когда была включена функция окружающего звука. Обновление можно установить с помощью приложения Galaxy Wearable или специального инструмента для ПК.