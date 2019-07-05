Свежее обновление Samsung Galaxy Fit добавляет улучшения батареи и виртуальную кнопку

2019-07-05, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy Fit ; [108]
Самый последний фитнес-трекер от Samsung - Galaxy Fit уже получает обновление, которое решает некоторые проблемы с аккумулятором. Кроме того, обновление представляет новую виртуальную кнопку, которая дает пользователям быстрый доступ к важной функции. Это довольно маленькое обновление, которое весит 20 МБ и должно появиться на всех устройствах Galaxy Fit по всему миру. Samsung решила улучшить алгоритм и стабильность зарядки аккумулятора. Кроме того, появилась новая виртуальная кнопка, которая позволяет пользователям Galaxy Fit быстро измерять частоту сердечных сокращений в конкретном виджете.

Стоит отметить, что часть изменений, включенных в это обновление, была внедрена в более дешевую Galaxy Fit e не так давно, поэтому, похоже, что некоторые вещи, связанные с программным обеспечением для фитнес-трекеров Samsung, необходимо было скорректировать.

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