Свежее обновление добавляет выделенный ночной режим камеры на Galaxy S10

Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения Galaxy S10, которое поставляется с очень востребованной функцией - ночной режим. Ранее телефон автоматически решал, когда использовать режим Bright Night, и он был активирован только в условиях крайне слабого освещения. На бумаге выделенный ночной режим для Galaxy S10 ставит Samsung в один ряд с аналогами Huawei и Google.Тем не менее, качество изображения при слабом освещении для Galaxy S10 остается хуже ночного режима Huawei. Также добавлен последний патч безопасности для Android.