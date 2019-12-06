Свежие рендеры Samsung Galaxy Note10 Lite и S10 Lite

Последние наборы рендеров Note10 Lite и S10 Lite показывают лицевые стороны устройств, которые выглядят практически одинаково из-за круглого отверстия в центре. Но у Note10 Lite немного меньшие толщина рамок.

Galaxy S11 Lite должен получить 6.7-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей, 128 ГБ хранилища, основную камеру на 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп, 32 МП селфи-камеру, а также батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой 45 вт зарядки. Сердцем послужит топовый процессор Snapdragon 855 под управлением Android 10 и оболочкой One UI 2.0.

О Galaxy Note 10 Lite на данный известно не так много. Ему предписывают Exynos 9810, 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 10. Ожидается, что смартфоны представят в январе следующего года.