Свежие снимки Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro

Nubia готовится к запуску линейки Red Magic 6, данные о которых появились на TENAA. Точные спецификации пока остаются в тени, но полученные изображения подтверждают некоторые ключевые особенности - тонкая верхняя панель с селфи-камерой с правой стороны, а задняя панель похожа на nubia Red Magic 5G/5S.

Смартфоны зарегистрированы под номерами NX669J и NX669J-P - последний, вероятно, Pro, но мы узнаем наверняка, когда список будет обновлен с подробными характеристиками. Обе модели получили наплечные клавиши и сканер отпечатков пальцев под дисплеем. На спине расположился вертикальный модуль с тремя камерами.

Ожидается, что Red Magic 6 Pro будет иметь частоту обновления более 144 Гц , чипсет Snapdragon 888 и быструю зарядку 120 Вт. Официальный релиз линейки назначен на 4 марта ​​вместе с Red Magic Watch.