Сворачиваемая OLED-панель Oppo X 2021 изготовлена ​​компанией BOE

Концепция смартфона Oppo X 2021 Rollable была представлена только вчера, это первое устройство компании со складным дисплеем. Во время анонса компания воздержалась от упоминания каких-либо деталей, касающихся дисплея телефона. Но теперь подтверждено, что экран изготовлен китайским производителем дисплеев BOE.

Смартфон Oppo X 2021 Rollable Concept использует выдвижную OLED-панель, которая позволяет дисплею увеличиваться с 6,7 до 7,4 дюйма. Этот дисплей был изготовлен BOE, и информацией поделился вице-президент производителя дисплея Ли Сюэчжэн.

Рассматриваемое устройство является концептуальным смартфоном, то есть в настоящее время коммерчески недоступно. Хотя компания нацелена на то, чтобы своевременно довести эту технологию до потребителей. В объявлении Oppo упомянула множество проблем, с которыми столкнулась при создании устройства. Это включает в себя запатентованный двигатель вращения, новую опорную конструкцию задней панели и переработку внутренней схемы для панели OLED, что, вероятно, было совместным усилием с BOE, которая уже некоторое время работает над технологией отображения.
Комментарии и отзывы Oppo X 2021
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