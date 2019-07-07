Сворачивающийся в рулон смартфон

В отличие от девайсов Royole, Huawei и Samsung, это не будет переосмысление раскладушки – смартфон скорее будет напоминать флагманский телевизор-рулон от LG. Сам Max J. это характеризует как « дизайн» – то есть с корпусом, сворачивающимся в рулон. Нынешние прототипы оснащены камерой с десятикратным зумом, дисплеем LG, чипсетом SM7250 (сиквел Snapdragon 730) и скромной батареей на 3220 мАч. Непонятно, где при таком корпусе вообще расположится аккумулятор. В финальных устройствах место SoC может занять Snapdragon 855.О стоимости новинки пока неизвестно.