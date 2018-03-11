Swiftech анонсирует новые резервуары Maelstrom D5

2018-03-11, Автор - Нияз Дусталев; [90]
Новый резервуар Maelstrom D5 имеет гладкий однопрофильный квадратный дизайн. Он доступен в 4-х разных вариантах: 50 мм, 100 мм, 200 мм и 300 мм. Благодаря 4 различным размерам, резервуар Maelstrom D5 может вписаться в любую сборку для жидкостного охлаждения.
Выбор насоса Swiftech для резервуара Maelstrom D5 - это удостоенный наград насос MCP655 / D5 PWM, который стал номером один для геймеров, оверклокеров и интузиастов. Каждая модель оснащена встроенным подсветкой ALED, которая совместима с технологией IRIS от Swiftech, что дает большую гибкость при создании действительно настраиваемых компьютеров.
$ 145,95 - Maelstrom D5 X50
$ 149,95 - Maelstrom D5 X100
$ 159,95 - Maelstrom D5 X200
$ 174,95 - Maelstrom D5 X300


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Marvo Scorpion M420. Бюджетная игровая мышка для настоящих геймеровОбзор Marvo Scorpion M420. Бюджетная игровая мышка для настоящих геймеров
Обзор HARPER ADVB-2810. Комнатная цифровая телевизионная антенна для приема DVB-T2 сигналаОбзор HARPER ADVB-2810. Комнатная цифровая телевизионная антенна для приема DVB-T2 сигнала
Обзор Digma FreeDrive 303 MIRROR DUAL. Недорогое двухканальное зеркалоОбзор Digma FreeDrive 303 MIRROR DUAL. Недорогое двухканальное зеркало
Обзор Rapoo X9310. Комплект беспроводной клавиатуры и мышкиОбзор Rapoo X9310. Комплект беспроводной клавиатуры и мышки
Обзор BQ-5003L Shark Pro. Улучшенная версия защищенного смартфонаОбзор BQ-5003L Shark Pro. Улучшенная версия защищенного смартфона
В Москве прошел весенний турнир по Worl...
В Москве прошел весенний турнир по Worl6 марта среди прессы состоялся турнир игры World of Tanks долгожданной версии 1.0. Это самое крупное обно...
Предварительный обзор ASUS HC102. Очень ...
Предварительный обзор ASUS HC102. Очень Виртуальная реальность постепенно покоряет пользователей — еще года три назад никто не думал даже о том, ...
Предварительный обзор BenQ EL2870U. Отли...
Предварительный обзор BenQ EL2870U. ОтлиМониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогостоящим приобретением — большинству пользователей так...
Обзор Immortal: Unchained. Мнение об аль...
Обзор Immortal: Unchained. Мнение об альСтоит заранее уточнить, что я играл в альфа-версию игры Immortal: Unchained. Это значит, что какие-то мел...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastНедавно компания Cooler Master анонсировала новую линейку корпусов, среди которых анонсировали и крутую м...
Обзор RGB Express. Неплохая головоломка...
Обзор RGB Express. Неплохая головоломкаЯ очень люблю головоломки, но далеко не всегда удается найти что-то действительно интересное. В большинст...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо...
Vivo стал официальным спонсором ФК «Локо1 марта состоялась пресс-конференция Vivo, которая была посвящена их сотрудничеству с ФК «Локомотив». До ...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W Ultra...
Предварительный обзор LG 38WK95C-W UltraМы буквально недавно писали о мониторе LG 38WK95C-W, а теперь пришло время поговорить о мониторе с приста...
Предварительный обзор Archos Vision 215....
Предварительный обзор Archos Vision 215.Компьютер в форм-факторе моноблока всегда был интересным для покупателя по целому ряду причин. Не каждый ...
Обзор Synthetik. Весьма годный "рогалик"...
Обзор Synthetik. Весьма годный Меня очень сложно удивить игровым продуктом, особенно если речь идет не про ААА-проект. Большинство инди-...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (U...
Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (UСовременный рынок ноутбуков выглядит достаточно однобоко - пользователи либо покупают MacBook, либо смотр...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонка...
Обзор Clicker Racing. Кликер-гонкаПользователи полюбили кликеры - это просто, быстро и не требует от вас каких-либо особых навыков в мобиль...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor