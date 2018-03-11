Swiftech анонсирует новые резервуары Maelstrom D5

Новый резервуар Maelstrom D5 имеет гладкий однопрофильный квадратный дизайн. Он доступен в 4-х разных вариантах: 50 мм, 100 мм, 200 мм и 300 мм. Благодаря 4 различным размерам, резервуар Maelstrom D5 может вписаться в любую сборку для жидкостного охлаждения.Выбор насоса Swiftech для резервуара Maelstrom D5 - это удостоенный наград насос MCP655 / D5 PWM, который стал номером один для геймеров, оверклокеров и интузиастов. Каждая модель оснащена встроенным подсветкой ALED, которая совместима с технологией IRIS от Swiftech, что дает большую гибкость при создании действительно настраиваемых компьютеров.$ 145,95 - Maelstrom D5 X50$ 149,95 - Maelstrom D5 X100$ 159,95 - Maelstrom D5 X200$ 174,95 - Maelstrom D5 X300