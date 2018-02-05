Swiftech выпускает новый флагман Apogee SKF Flagship Waterblock

2018-02-05, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Swiftech Apogee SKF Flagship; [79]
Swiftech объявила о выпуске своего нового флагманского водоблока Apogee SKF. В Apogee SKF реализованы варианты настройки, по крайней мере, на одно поколение впереди конкурентов и станут основой водяных блоков CPU следующего поколения Swiftech.
В Apogee SKF также имеется совершенно новый охлаждающий насос, изготовленный из латекса с пластинами толщиной 125 микрон (менее 5 тыс. Дюймов!). Центральная часть также настраивается / заменяется. В комплект поставки Apogee SKF совместим со всеми текущими и предстоящими процессорами: от Intel LGA 115x, 2011, 2011-v3 и 2066 от AMD до AM2 / 3, AM4 и предстоящего SP3 / TR4.
$ 69,95 долларов США за водоблок Apogee SKF
$ 89,95 USD за Apogee SKF Prestige Waterblock


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DELL XPS 13 9365. Лучший ноутбук-трансфомер 2017Обзор DELL XPS 13 9365. Лучший ноутбук-трансфомер 2017
Обзор Hoover TIF 2800. Многофункциональный утюг для настоящих мужчинОбзор Hoover TIF 2800. Многофункциональный утюг для настоящих мужчин
Обзор Genius SlimStar 8008. Недорогой набор беспроводной периферииОбзор Genius SlimStar 8008. Недорогой набор беспроводной периферии
Обзор Xilence xpf120.r и Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB). Сравнение корпусных вентиляторовОбзор Xilence xpf120.r и Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB). Сравнение корпусных вентиляторов
Обзор HARPER PB-0011. Внешний аккумулятора на 10000 мАч на все случаи жизниОбзор HARPER PB-0011. Внешний аккумулятора на 10000 мАч на все случаи жизни
Обзор Telegram X. Более крутая версия "т...
Обзор Telegram X. Более крутая версия Современное общение в мессенджерах сильно изменилось, на то есть достаточно веские причины. Главная - теп...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SНа протяжении достаточно длительного времени компания Sharkoon показывала интересные варианты клавиатур -...
Предварительный обзор BLU Pure View. За ...
Предварительный обзор BLU Pure View. За Разработчики современных мобильных телефонов создают достаточно интересные продукты, однако не всегда эти...
Обзор Knife Hit. Игра для резких...
Обзор Knife Hit. Игра для резкихСкажу честно - большинство игровых продуктов на рынке меня не интересуют по той причине, что надоедают бу...
Предварительный обзор DJI Mavic Air. Оче...
Предварительный обзор DJI Mavic Air. ОчеКомпания DJI в последнее время показывает массу интересных продуктов, которые реально могут привлечь ауди...
Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень инте...
Обзор Faraway: Puzzle Escape. Очень интеВ большинстве ситуаций, мобильные игры в жанре головоломок создают люди, которые не особо понимают в этом...
Предварительный обзор Blu R2 Plus. Интер...
Предварительный обзор Blu R2 Plus. ИнтерНесмотря на то, что рынок современных мобильных телефонов давно уже перенасытился самыми разными варианта...
Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна по...
Обзор Angry Birds Evolution. Нще одна поРынок современных мобильных игр сильно изменился и сейчас сказать, какой именно продукт будет в тренде - ...
Предварительный обзор LG 27UK650-W. Самы...
Предварительный обзор LG 27UK650-W. СамыНи для кого не секрет, что современные мониторы с 4К разрешением являются достаточно дорогими и далеко не...
Обзор Voxel. 3D-раскраска...
Обзор Voxel. 3D-раскраскаКазуальные игры в последнее время стали достаточно популярными и на то есть свои причины - пользователи м...
Предварительный обзор 3Cott Paladin IV. ...
Предварительный обзор 3Cott Paladin IV. Современные компьютерные корпуса стали предметом роскоши - только посмотрите на новинки именитых брендов ...
Обзор Wish. Аналог Aliexpress...
Обзор Wish. Аналог AliexpressВ последнее время конкурентов у Aliexpress стало достаточно много - есть масса китайских магазинов, котор...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor