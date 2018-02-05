Swiftech выпускает новый флагман Apogee SKF Flagship Waterblock

Swiftech объявила о выпуске своего нового флагманского водоблока Apogee SKF. В Apogee SKF реализованы варианты настройки, по крайней мере, на одно поколение впереди конкурентов и станут основой водяных блоков CPU следующего поколения Swiftech.В Apogee SKF также имеется совершенно новый охлаждающий насос, изготовленный из латекса с пластинами толщиной 125 микрон (менее 5 тыс. Дюймов!). Центральная часть также настраивается / заменяется. В комплект поставки Apogee SKF совместим со всеми текущими и предстоящими процессорами: от Intel LGA 115x, 2011, 2011-v3 и 2066 от AMD до AM2 / 3, AM4 и предстоящего SP3 / TR4.$ 69,95 долларов США за водоблок Apogee SKF$ 89,95 USD за Apogee SKF Prestige Waterblock