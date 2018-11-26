Syska представила водостойкие беспроводные наушники Reverb C2

Syska Group добавила новые беспроводные наушники Reverb C2 в свою линейку. Девайс с поддержкой Bluetooth поставляются с двумя наушниками, прикрепленными к шейному ремню со встроенной батареей и многофункциональными кнопками. Кроме того, наушники сертифицированы по протоколу IPX4 для защиты от воды и пыли.

Беспроводная гарнитура Syska Reverb оснащена технологией HDAB для насыщенного баса и чистого звука. Наушники поддерживают Bluetooth 4.0, что позволяет подключаться практически к любому устройству, включая ПК, Android и iOS, в радиусе 10 метров. Аккумулятор можно заряжать с помощью порта micro-USB.

Устройство доступно в трех цветах: черный, синий и зеленый. Приблизительная цена 2700 руб.