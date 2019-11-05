TCL 100X6C стоит 11 тысяч долларов

Компания TCL официально представила новый телевизор с диагональю 100 дюймов, который получил название TCL 100X6C и стоит 11 тысяч долларов. Стоит сказать, что это крайне доступная модель на самом деле, ведь у конкурентов вроде Sony такая же модель стоит примерно 75 тысяч долларов. Да, разница в изображении есть и дорогие модели от Samsung лучше передают цвета, у них чуточку лучше контрастность и так далее, но нужно понимать, что разница тоже приличная — 11 тысяч долларов и 75 тысяч долларов. Так что если вы очень хотите именно громадный телевизор, чтобы он заменил вам кинотеатр и позволил получать массу положительных эмоций от просмотра фильмов, то стоит посмотреть в сторону данного продукта. Он выглядит очень круто и стоит недорого.