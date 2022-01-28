TCL 30 V 5G теперь доступен в Verizon за 300 долларов

TCL 30 V оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD+ и вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Он поддерживает mmWave и C-Band 5G для оптимального высокоскоростного покрытия благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 480. Что касается камер, он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой. Он оснащен аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 18 Вт, за программное обеспечение отвечает Android 11 с пользовательским интерфейсом TCL.