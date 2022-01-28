TCL 30 V 5G теперь доступен в Verizon за 300 долларов

В этом месяце TCL анонсировала множество новых устройств на выставке CES 2022, и одним из них был TCL 30 V 5G — смартфон среднего класса с поддержкой 5G. В то время TCL не объявляла никаких подробностей о ценах и доступности, но сегодня Verizon начала продавать устройство за 300 долларов в единственной комплектации с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в цвете Midnight Grey.

TCL 30 V оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD+ и вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Он поддерживает mmWave и C-Band 5G для оптимального высокоскоростного покрытия благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 480. Что касается камер, он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой. Он оснащен аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 18 Вт, за программное обеспечение отвечает Android 11 с пользовательским интерфейсом TCL.

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