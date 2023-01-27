TCL Ion X позволяет быстро менять батарею

Вероятно, большинство пользователей уже успели забыть те времена, когда смартфоны могли похвастаться сменной батареей. Это были времена кнопочных мобильных телефонов и первых смартфонов, когда производитель заботился о потенциальном покупателе и давал ему возможность в пару нажатий заменить батарею на новую. Сейчас такого, естественно, нет, потому что производитель старается сделать более монолитную платформу, чтобы пользователь не мог пробраться внутрь конструкции и в случае чего обращался за ремонтом в сертифицированный сервисный центр. Но компания TCL, которая неплохо продаётся в Китае, решила ситуацию изменить и официально анонсировала гаджет TCL Ion X, который может похвастаться сменной батареей — сейчас это очень интересная и уникальная фишка.

Например, пользователь может купить смартфон и пользоваться им в течение пару лет, после чего, когда батарея потеряет свою ёмкость и смартфон уже не будет работать столько, сколько нужно владельцу, он просто купит компонент у официального продавца, заменит батарею на новую и будет пользоваться устройством дальше без каких-либо проблем. Ему даже не придётся обращаться в сервисный центр и платить за работу деньги, так как процесс замены максимально простой и вы сможете сделать это даже у себя дома. Конечно, фишка нужна далеко не всем и она точно не станет массовой, потому что производителям это не очень выгодно, но если вы энтузиаст и вам важно иметь такую возможность, то стоит присмотреться.