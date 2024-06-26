TCL представила новые мониторы 34R83Q и 27R83U

Вчера, 24 июня, компания TCL порадовала поклонников презентацией сразу двух передовых мониторов 34R83Q и 27R83U, которые будут интересны как заядлым геймерам, так и тем, кто хочет работать с графическим контентом и не только. Для этого производитель задействовал технологию QD-Mini LED, которая берёт лучшее от QLED и OLED, используя сильные стороны обеих типом матрицы — высокую точность пиксельного освещения, повышенную контрастность, широкий цветовой диапазон и, конечно, довольно высокую яркость. Примечательно, что данные мониторы сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 1400 — это говорит о крайне высокой пиковой яркости при просмотре HDR-контента, плюс матрица способна отображать 10-битную глубину цветовой палитры, то есть 1,07 миллиарда цветовых оттенков.

Это идеальное решение для работы с графикой, потому что качество картинки высочайшее, плюс гаджет будет довольно реалистично отображать все цвета и оттенки. Также здесь задействована технология TCL CSOT FAST-HVA, которая демонстрирует высокую статическую контрастность, и, что довольно важно, мониторы получили минимальное время отклика в 1 мс (от серого к серому). Примечательно, что есть и поддержка технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а частота обновления матрицы составляет 170 и 160 Гц соответственно. Так что это тот самый редкий случай, когда монитор действительно можно назвать универсальным решением для любых задач — хоть игр соревновательного уровня, хотя работы.