TCL представила новые мониторы 34R83Q и 27R83U

Вчера, 24 июня, компания TCL порадовала поклонников презентацией сразу двух передовых мониторов 34R83Q и 27R83U, которые будут интересны как заядлым геймерам, так и тем, кто хочет работать с графическим контентом и не только. Для этого производитель задействовал технологию QD-Mini LED, которая берёт лучшее от QLED и OLED, используя сильные стороны обеих типом матрицы — высокую точность пиксельного освещения, повышенную контрастность, широкий цветовой диапазон и, конечно, довольно высокую яркость. Примечательно, что данные мониторы сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 1400 — это говорит о крайне высокой пиковой яркости при просмотре HDR-контента, плюс матрица способна отображать 10-битную глубину цветовой палитры, то есть 1,07 миллиарда цветовых оттенков.

Это идеальное решение для работы с графикой, потому что качество картинки высочайшее, плюс гаджет будет довольно реалистично отображать все цвета и оттенки. Также здесь задействована технология TCL CSOT FAST-HVA, которая демонстрирует высокую статическую контрастность, и, что довольно важно, мониторы получили минимальное время отклика в 1 мс (от серого к серому). Примечательно, что есть и поддержка технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а частота обновления матрицы составляет 170 и 160 Гц соответственно. Так что это тот самый редкий случай, когда монитор действительно можно назвать универсальным решением для любых задач — хоть игр соревновательного уровня, хотя работы.
Представлен монитор Minisforum UM690 Pro…
Компания ASUS пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ProArt Display PA32KCX, которая ос…
Представлен 260-Гц монитор AOC Q27G10ZE…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G10ZE, которая основана на 27-дюйм…
Представлен 2K-монитор MSI PRO MP275Q …
Компания MSI пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделью MSI PRO MP275Q, которая основана на 27-дюймов…
Представлен профессиональный монитор TCL 27R83U…
Компания TCL представила профессиональный монитор TCL 27R83U, цена которого пока не сообщается. Новинка о…
Монитор LG 22MR410 оценен в 75 долларов …
Компания LG пополнила ассортимент мониторов бюджетными моделями LG 22MR410, 24MR400 и 27MR400, которые по…
Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG24VQER…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG24VQER, которая основана на 23…
Представлен 180-Гц MSI MAG 27QRF QD E2 Monster Hunter Editio…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 27QRF QD E2 Monster Hunter Edition, к…
4K-монитор Acer DA271K оценен в 300 евро…
Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью Acer DA271K, которая основана на 27-дюймовой VA-мат…
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor