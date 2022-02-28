TCL представила пять новых смартфонов

Доступное семейство смартфонов TCL 30-й серии только что значительно расширилось за счет пяти новых моделей, в результате чего их стало семь. Новые устройства начинаются всего от 139 евро за TCL 30 E и доходят до 249 евро за TCL 5G, предлагая при этом некоторые приятные функции, такие как тройные 50-мегапиксельные камеры на всех моделях, а также дисплеи AMOLED и батареи емкостью 5000 мАч. Новые модели смартфонов: TCL 30 5G (249 евро), TCL 30+ (199 евро), TCL 30 (179 евро), TCL 30 SE (149 евро) и TCL 30 E (139 евро). У них есть некоторые общие черты: все модели оснащены 50-мегапиксельной основной камерой и батареями емкостью не менее 5000 мАч. Все, кроме TCL 30 E, также имеют задние тройные камеры AI, а система 30 E имеет двойные задние камеры. TCL 30 5G, TCL 30+ и TCL 30 также имеют немного большие батареи емкостью 5010 мАч и поддерживают быструю зарядку 18 Вт.

Топовый TCL 30 5G — единственная модель с поддержкой 5G, а также предлагает сверхширокую фронтальную камеру. Вы также получаете 6,7-дюймовый экран FHD+ AMOLED с частотой 60 Гц, процессор MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ расширяемой памяти. Следующие две модели, TCL 30+ и TCL 30, имеют схожие функции, но не поддерживают 5G и имеют более дешевые чипсеты MediaTek Helio G37. TCL 30+ имеет сверхширокую фронтальную камеру, как и модель 5G, но ее нет в TCL 30. Наконец, TCL 30 SE и 30 E как бы делают еще одну ступеньку ниже, с меньшим 6,52-дюймовым дисплеями с вырезом, аккумуляторы чуть меньшего размера, без быстрой зарядки и с процессором MediaTek G25.