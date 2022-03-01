TCL представила уникальные складные смартфоны на MWC 2022

TCL представила кучу новых телефонов и планшетов за последние дни на MWC 2022, но помимо бюджетных смартфонов, компания показала несколько складных концептуальных телефонов. Эти концепции скорее всего, не дойдут до потребителей в ближайшее время, но TCL усердно работает над тем, чтобы вывести на рынок свою первую коммерчески доступную складную модель по доступной цене.

Первый складной концепт TCL — это 360-градусный Ultra Flex. Самое главное здесь то, что устройство можно закрыть экраном внутрь или наружу, как и некоторые из представленных на рынке ноутбуков 2-в-1, благодаря шарнирному механизму с поворотом на 360 градусов.

Это дает вам множество вариантов удобства использования, поскольку вы можете установить устройство как ноутбук или полностью развернуть его дисплей, чтобы работать как с планшетом. TCL рассказал об экране — это 8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2480 x 1860 пикселей и поддержкой ввода стилусом.

Fold n Roll представляет собой концепт TCL смартфона, у которого есть два способа расширения дисплея. Он может складываться так же, как имеющиеся в настоящее время складные телефоны, но левая сторона панели дисплея также может разворачиваться горизонтально, чтобы расширить его пространство.

Вы получаете три режима: 6,87-дюймовый режим для смартфона, в котором сгибаемые части экрана спрятаны. Есть 8,85-дюймовый режим для фаблета, в котором экран разворачивается, и полноценный 10-дюймовый режим для планшета, в котором выдвигается сворачиваемая часть.