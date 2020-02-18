TCL работает над выдвижным планшетом

Концепт нового устройства выглядит привлекательно и инновационно, хоть и TCL не славится хорошими устройствами.

Дизайн похож на Galaxy S10 +, но устройство может использовать выдвижной дисплей. В сложенном виде аппарат выглядит как смартфон, в полном размере с выдвинутым дисплеем устройство превращается в планшет.

Технические характеристики концепта должны быть не слабыми, но о них мы можем узнать только когда устройство представят официально. Смогут ли инженеры TCL воссоздать в реальность это проект, нам остается только надеятся.