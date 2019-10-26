TCL трудится над прототипом складного телефона

Компания TCL работает над складным смартфоном, который сочетает в себе технологии складывания Samsung Fold Galaxy и Huawei Mate X.

Прототип складывается зигзагообразно в двух разных направлениях и имеет две петли и три сегмента. У каждой петли даже есть свое имя. Шарнир, который складывается внутрь, называется шарниром дракона, а тот, который складывается наружу, называется шарниром бабочки.

В развернутом виде устройство принимает форму 10-дюймового планшета. На данный момент у таинственного прототипа TCL пока нет названия, цены или графика производства. Пока неизвестно, продолжит ли компания работу над необычным смартфоном.