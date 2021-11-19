TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5G

Китайская компания TD Tech, являющаяся партнером Huawei, недавно выпустила смартфоны TD Tech N8 Pro, TD Tech M40 и TD Tech P50. Все они являются клонами Huawei nova 8 Pro, Huawei P50 и Huawei Mate 40 соответственно. Следующая копия на очереди – Huawei Mate 40E 5G. В сети уже появилось фото грядущей новинки с логотипом TD Tech. Любопытно, но с блока камеры исчезла надпись «Leica». Теперь там значится «Ultra Vision Camera».

Напомним, что выпущенный в марте Huawei Mate 40E 5G оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой на 13 Мп, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), восьмиядерной платформой Kirin 990E, 8 ГБ оперативной памяти, поддержкой мобильных сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4200 мАч, проводной быстрой зарядкой на 40 Вт.