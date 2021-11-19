TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5G

Китайская компания TD Tech, являющаяся партнером Huawei, недавно выпустила смартфоны TD Tech N8 Pro, TD Tech M40 и TD Tech P50. Все они являются клонами Huawei nova 8 Pro, Huawei P50 и Huawei Mate 40 соответственно. Следующая копия на очереди – Huawei Mate 40E 5G. В сети уже появилось фото грядущей новинки с логотипом TD Tech. Любопытно, но с блока камеры исчезла надпись «Leica». Теперь там значится «Ultra Vision Camera».

Напомним, что выпущенный в марте Huawei Mate 40E 5G оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой на 13 Мп, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), восьмиядерной платформой Kirin 990E, 8 ГБ оперативной памяти, поддержкой мобильных сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4200 мАч, проводной быстрой зарядкой на 40 Вт.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40E 5G
Samsung Galaxy M32 появился в российской продаже…
Samsung Galaxy M32 появился в российской продажеКомпания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy M32, рекомендованная цена которого соста…
Возможные характеристики телефона Redmi K50…
Возможные характеристики телефона Redmi K50Предполагается, что в линейке будут представлены как минимум три смартфона - Redmi K50, Redmi K50 Pro …
Xiaomi раскрывает дизайн Redmi Note 11 Pro…
Xiaomi раскрывает дизайн Redmi Note 11 ProXiaomi продолжает намекать о предстоящей серии Redmi Note 11 которая должна появиться через пару дней. По…
Тизеры подтвердили параметры OnePlus 9RT …
Тизеры подтвердили параметры OnePlus 9RT Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров, подтверждающих некоторые характеристики смартфона OnePlu…
Новый смартфон Gigaset GS5 со съемным аккумулятором …
Новый смартфон Gigaset GS5 со съемным аккумулятором Немецкий бренд смартфонов Gigaset Communications представил свой новый смартфон под названием Gigaset GS5…
Redmi Note 11 представлен официально…
Redmi Note 11 представлен официальноКак и ожидалось, сегодня компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 11, который появится в продаже …
OnePlus Nord N20 5G получит SoC Snapdragon 695…
OnePlus Nord N20 5G получит SoC Snapdragon 695Известный своей осведомленностью информатор @OnLeaks поделился качественными рендерами смартфона Nord N20…
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фото…
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фотоНедавно в продаже появились версии камерофона Oppo Find X3 Pro с кожаными задними панелями, а сегодня ист…
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памятиОбзор ZTE Blade A7s 2020. Недорогой смартфон с рекламой в памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor