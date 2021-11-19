TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5G

Напомним, что выпущенный в марте Huawei Mate 40E 5G оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой на 13 Мп, основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), восьмиядерной платформой Kirin 990E, 8 ГБ оперативной памяти, поддержкой мобильных сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2 и NFC, аккумулятором на 4200 мАч, проводной быстрой зарядкой на 40 Вт.