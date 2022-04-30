TEAMGROUP выпускает систему жидкостного охлаждения серии T-FORCE SIREN

Компания TEAMGROUP объявила о выпуске жидкостного охлаждения процессора T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB.

T-FORCE SIREN GD360E ARGB — это 360-мм водяное охлаждение AIO "все в одном". Он состоит из алюминиевого водоблока с медным основанием, насосом со скоростью вращения до 4000 Об/мин и радиатором 360 мм. T-FORCE SIREN GD360E ARGB совместим с сокетами Intel и AMD, включая LGA 1700 и грядущий AMD AM5.

СЖО T-FORCE SIREN GD360E ARGB выглядит стильно, благодаря водоблоку и вентиляторам с подсветкой. Кулер представлен в черном, а также белом варианте.

Выпуск системы охлаждения TEAMGROUP T-FORCE SIREN GD360E ARGB намечен на конец мая этого года. Цена новинки составляет около 139 долларов.