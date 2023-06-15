TECNO представила линейку смартфонов CAMON 20

Популярный бренд смартфонов и различных умных устройств TECNO официально объявил о запуске совершенно нового поколения камерофоном под названием CAMON 20 — эти гаджеты получили уникальный дизайн корпуса и, конечно, передовую систему камер для съёмки в самых различных сценариях. На текущий момент новая линейка смартфонов представлена четырьмя моделями — CAMON 20 Premier 5G, CAMON 20 Pro 5G, CAMON 20 Pro и CAMON 20. Соответственно, пользователи могут с удовольствием выбрать то устройство, которое приносит им больше всего удовольствия или просто подходит по бюджету, что, конечно, тоже очень важно. Важно уточнить, что старт продаж данного смартфона в России запланирован на 28 июня — в этот день будет проведена официальная презентация и названа стоимость всех гаджетов.

Впрочем, нужно напомнить, что производитель ранее делал достаточно доступные смартфоны флагманского уровня, так что, вероятно, новинки тоже не будут дорогими. При этом устройства получили достаточно качественные камеры, позволяющие снимать как при дневном освещении, так и ночью или в помещении, где свет не такой уж качественный. Добавляем сюда производительный процессор, большой сенсорный дисплей и современную версию операционной системы — выходит крайне интересная линейка смартфонов с привлекательным корпусом, который ещё и несколько наград собрал. Осталось только дождаться презентации и посмотреть на то, что смартфон умеет и как он снимает в реальных условиях.
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